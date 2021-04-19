İran, buhar türbini rotoru üreten 5 ülkeden biri

Bu 82.5 megavat türbin rotorunun İran Elektrik Santrali Onarım Şirketi uzmanları tarafından yapıldığına dikkat çeken Pişaheng, 'Türbini yurtdışından satın almak için gerekli para birimini sağlamak için 3 milyon Euro tahsis edildi ve bu rotorun yapımı ile tüm maliyetler 1 milyon Euro'ya düşürüldü. Şirket ülkedeki diğer santraller için de benzer projeler yapmaya tam hazırdır' diye belirtti.

Bu türbinin nominal hızının 3.000 rpm, kanat sayısının 19 sıra, nominal giriş buhar basıncının 86.18 olduğunu dile getiren Pişaheng, 'Giriş buharının nominal yükü ve sıcaklığı 510 derecedir. Bu türbin rotorunun yapımının çalışma süresi 6 ay olarak tahmin edilmektedir' dedi.

Bu türbinin inşasında, metalurji mühendisliği, mekanik ve inşaat, tedarik, talaşlı imalat, prefabrikasyon, tahribatsız testler ve boyutsal kontrol alanlarında 75 bin adam-saat operasyon planlanarak uygulandığını ifade eden Pişaheng, 'Bu rotor, 500 santigrat derecenin üzerindeki buhar sıcaklıklarına dayanabilir. Bu rotorun önceki üreticisi ABD merkezli General Elektrik Şirketiydi. İnşaat belgelerine, ilgili çizimlere ve üreticiyle iletişime geçme olasılığına rağmen, İran Elektrik Santrali Onarım Şirketi'nin mühendislik ekibi, santraldeki rotoru ölçmeyi başardı ve türbin rotorunun içine inşa etmek için tersine mühendislik yöntemi kullanıldı' diye kaydetti.

Pişaheng, 'Bu buhar türbini rotorunun yapımı ile İran bu rotorları yapan ilk beş ülke arasında yer alırken, İran Elektrik Santrali Onarım Şirketi de dünyada türbin rotorları üretimi alanında en büyük şirketler arasında kendine yer buldu' diye ekledi.

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