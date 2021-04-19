Kalibaf, Tahran ve Belgrad arasındaki ilişkilerin gelişmesini vurguladı

Kalibaf, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile görüşmede İran ile Sırbistan arasında uzun zamandır devam eden ilişkilere değinen her iki devletin de bağımsızlıklarını korumaya ve tek taraflılıkla mücadele etmeye çalıştıklarını belirterek Tahran ile Belgrad arasında daha güçlü bir ilişkinin kapsamlı işbirliğine yönelik güçlü ilişkilere yol açacağını söyledi.

Kalibaf, Ekonomik, ticari, endüstriyel, tarımsal, kültürel ve turizm alanlarında işbirliğini genişletme ihtiyacını vurgulayarak' İran ve Sırbistan'ın ekonomik ve siyasi alanlarda ABD baskılarına karşı durma deneyimine sahip olduğunu söyledi.

Kalibaf,İran ve Sırbistan arasındaki parlamento işbirliğinin iyi tarihine atıfta bulunarak, İran'ın Sırbistan ile parlamento ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu duyurdu.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ise, parlamento ilişkilerinin önemi konusunda, Sırbistan'ın parlamento ilişkilerini daha da güçlendirme fırsatını kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın endüstriyel, ekonomik, tarımsal ve sağlık alanlarında İran ile işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak' İran'ın ilaç ve aşı üretimindeki yeteneklerini göz önünde bulundurarak, koronavirüsle mücadele için bu alanlarda deneyim alışverişi yapılması gerektiğini açıkladı.