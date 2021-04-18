İran tohumları 63 ülkede satılabiliyor

Pazar akşamı Tarım Bakanlığı'nda Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Slakoviç ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere konuşan Havazi, 'İran ve Sırbistan tarım sektöründe uzun süredir birbiri ile iletişimdedir' diye belirtti.

Havazi tarımsal tohumlar konusunun önemine ve İran'ın çeşitli tohumlar üretme kabiliyetine değinerek'Sırbistan'ın da bu alanda çok iyi deneyimleri var ve bu iki taraflı deneyim bize yardımcı olabilir ve İran'ı komşu ülkeler arasında büyük bir bölgesel tohum merkezi haline getirebilir'ifadesini kullandı.

Bu konuda iyi bir tecrübeye sahip olduklarını dile getiren Havazi, 'Çünkü İran'ın önemli bir özelliği birçok tohum üreten ülkenin sahip olmadığı iklim çeşitliliğidir, ayrıca ülkemizde de soğuk bölgelerde tohum üretimi avantajı vardır'dedi

İran'ın tarımsal ihracat için bölgesel bir merkez haline gelmesi

Havazi,'Bir diğer mesele de Sırbistan'ın elma ve süt ürünleri ihracatında sahip olduğu avantajlar ve özel sektöre yardımcı olabilmesidir, çünkü bu sektörlerde iyi bir potansiyele sahibiz'diye ekledi.