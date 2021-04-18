Cumhurbaşkanı Ruhani'den Tahran-Belgrad arasındaki uluslararası işbirliğinin gelişmesine vurgu

Tahran'da resmi ziyarett bulunan Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'i kabul eden Ruhani, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere ve dışişleri bakanları arasında mutabakatların imzalanmasına değinerek İran'ın Sırbistan'ın ulusal birliğini her zaman desteklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, Ruhani İran-Sırbistan ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirterek, 'Başta siyasi ve ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesi için çaba harcamalıyız' diye konuştu.

İran'ın Sırbistan'ın ulusal birliğini her zaman desteklediğini belirten Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Balkanlar'da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğine ve tüm ırkların ve etnik grupların barış içinde bir arada yaşamaya yönelik politika izlemesi gerektiğine inandığını ve terörizmle mücadele ve barışın tesisi konusunda ülkelerin topyekun çaba göstermesi gerektiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, korona pandemisine değinerek, İran'ın korona virüsle mücadelede Sırbistan ile bilimsel işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Sırp Dışişleri Bakanı Selakoviç de bu görüşmede yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile dostluk bağlarını korumaya her zaman kararlı olduğunu belirterek'Sırbistan,Kapsamlı Ortak Eylem Planını (nükleer anlaşma) ve İran’ın barışçıl nükleer amaçlarını her zaman destekliyor' dedi.

Uluslararası nükleer anlaşmayla ilgili sorunların yakında çözüleceğini umduğunu ve Belgrad'ın Tahran ile işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Sırp Dışişleri Bakanı Selakoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın İran'ı ziyaret etmekle ilgilendiğini ve korona salgının sona ermesinin ardından bu ülkeyi ziyaret edeceğini belirtti.