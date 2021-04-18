Tarimi, Asya'nın en iyi lejyoneri seçildi

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) geçen hafta kıtanın en iyi lejyonerini anket ile oylamaya sundu. İran milli futbol takımı ve Porto Kulübü'nün forvet oyuncusu Mehdi Tarimi, en çok oyu alarak ilk seçildi.

Chelsea'ye karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde takımının Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olmasına rağmen, 93. dakikada harika bir gol atarak futbol dünyasının önde gelen isimlerinden çok övgü aldı.

Frankfurt'un Japon oyuncusu Daiçi Kamada, Tottenham Hotspur yıldızı Sun Hyung-min, Zenit'in İranlı forvet oyuncusu Serdar Azmun, Kazakistan Aktepe takımı Özbek oyuncusu İgor Sergio, Portekiz Ali Alipur ve Amir Abidzade, anketteki yer alan diğer Asyalı oyunculardı.

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