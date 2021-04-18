İranlı kayıkçı kadın, Macaristan'daki Dünya Kupası'na katılacak

Behruzirad, Macaristan Dünya Kupası organizatörlerinin daveti üzerine rakipleriyle bu müsabakalarda yarışacak.

8-17 Mayıs tarihleri ​​arasında Macaristan'da düzenlenecek yarışmalar, 2021 Tokyo Paralimpik eleme turu olarak da Olimpiyatların kotası olcak.

Behruzirad, daha önce de Macaristan'ın ev sahipliği yaptığı dünya şampiyonasında 48.96 rekoru ile Tokyo Paralimpik kotasını çoktan kazanmıştı.

Behruzirad, madalya kazanmak için 200 metre mesafeden kl3 sınıfında Macar Kupası'nda rakipleriyle yarışacak.

Behruzirad, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda Macaristan Kupası ve Paralimpik Oyunlara katılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish