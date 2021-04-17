18 Nis 2021 00:32
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News Code: 84298700
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İranlı yönetmene İngiltere'den ödül

İranlı yönetmene İngiltere'den ödül

Senendec, İRNA- İranlı yönetmen Şuriş Vekili uluslararası başarılarının devamında bu kez İngiltere'deki Screen Power adlı film festivalinde iki filmiyle birer ödül kazandı.

Vekili'nin yönettiği Argon filmi, uluslararası gösterimlerinin devamında bu kez İngilitere'deki film festibalinden ödüle değer görüldü.

Hollywood fenomeni olan zombi olgusunu yerelleştirebilen ve konumuyla canlandırabilen, yerel etkenlerle Senendec'de üretilen bu film, şlk zombi odaklı İrn filmidir.

Vekili'nin yönetmen koltuğunda oturduğu diğer filmi Leke, de bu festivaele deper görüldü. Şu ana kadar 9 uluslararası festivalde ödül kazanan Leke, savaş karşıtı mesajlar içermektedir.

Bu film, sinema salonlarında temizlikçi olarak çalışan bir yaşlı adamı hikayenin odağına almıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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