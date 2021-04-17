İranlı yönetmene İngiltere'den ödül

Vekili'nin yönettiği Argon filmi, uluslararası gösterimlerinin devamında bu kez İngilitere'deki film festibalinden ödüle değer görüldü.

Hollywood fenomeni olan zombi olgusunu yerelleştirebilen ve konumuyla canlandırabilen, yerel etkenlerle Senendec'de üretilen bu film, şlk zombi odaklı İrn filmidir.

Vekili'nin yönetmen koltuğunda oturduğu diğer filmi Leke, de bu festivaele deper görüldü. Şu ana kadar 9 uluslararası festivalde ödül kazanan Leke, savaş karşıtı mesajlar içermektedir.

Bu film, sinema salonlarında temizlikçi olarak çalışan bir yaşlı adamı hikayenin odağına almıştır.

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