160 İran icadı uluslararası alanda tescil edildi

Uluslararası patent pazarlarında bilgiye dayalı ürünlerin varlığı günümüzde çok önemli hale geldiğinden, 2 bin 140'tan fazla buluş sahibi patent başvurularını Patent Merkezi sistemine sunmuş ve bunların 352'si içerik değerlendirmesinde onaylanmıştır.

Ayrıca saygın yabancı patent ofislerinde 304 başvuru yayınlanmış olup, 207 başvuru PCT sözleşmesi kapsamındadır.

Patent Merkezi, uluslararası patent sürecinde mucitleri %90'dan fazla destekliyor, bu nedenle Merkez sayesinde diğer ülkelerin saygın hukuki merkezleri ve ofisleri ile doprudan iletişime geçmek mümkün.

Öte yandan patentler, yolun zorluğunun yanı sıra, buluşu yapan için çok fazla maliyete sahiptir ve bu desteğe sahip olmak, buluş sahiplerine çok yardımcı olur.

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