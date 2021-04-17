Fars ilinde beşiz çocuk dünyaya geldi

Şiraz'daki Hz. Zeynep Hastanesi Müdürü, 10 Nisan günü bu beş çocuğun doğumunu ve kadının hamileliğinin 29. haftasında ve ilk doğumunda beşiz çocuk doğurduğunu duyurdu.

Beşizlerin babası Abid Muradi, İRNA muhabirine verdiği röportajda, bu konuda şu ana kadar hiçbir medya kuruluşu ile konuşmadığını söyledi.

26 yaşında olduğunu ve eşinin 22 yaşında olduğunu belirten Muradi, Fars ilinin güneyinde yerleşen Gelledar ilçesine bağlı Mezican köyünden olduğunu ve burada yaşamlarını sürdürdüklerini açıkladı.

Çocuklarının durumunun iyi olduğunu, ancak doktorların tavsiyesi üzerine hala hastanede kaldıklarını ifade eden Muradi, Hz. Zeynep Hastanesi personelinin kendileri ile ilgilendiklerini kaydetti.

Muradi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Şüphesiz bu çocukları bana ve eşime veren Allah, onların koruyucusude ve rızıklarını da verecektir. Beşizlerin durumu nedeniyle, onların varlığını fark ettiğimiz zaman ve koşulların çok zor olduğu için, eşim. hamileliği sırasında tamamen dinleniyordu.

Çocuklarıma Emir Abbas, Emir Rıza, Emir Sam, Muhammed Mahan ve Muhammed Mehdi adını verdik. Çocukların tamamı erkektir'.

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