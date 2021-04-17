İran, kitle imha silahları konusunun araçsal olarak kullanılmasına tepki gösterdi

Kitle imha silahların yayılmasını önleme rejimlerinin yetkisini sürdürme konulu gayri resmi Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Tahtı Revançı, 'Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, diğer ülkelere karşı bir baskı aracı olarak kullanılmış ve bu duruma son verilmelidir' diye belirtti.

Kitle imha silahlarının şimdiye kadar insan tarafından yapılmış en ahlaksız ve insanlık dışı silahlar olduğunu ve bunların üretimi ve kullanımının haklı olarak yasaklandığını ifade eden Tahtı Revançı, 'Çünkü bu insanlık dışı silahların kullanımına karşı tek mutlak garanti, tamamen imha ve gelişme eksikliklerinin sağlanmasıdır' dedi.

Bu rejimlerin otoritesi ve ilgili uluslararası kurumların güvenilirliğinin son on yıllarda ciddi bir şekilde sorgulandığını ve zayıflatıldığını kaydeden Tahtı Revançı, 'Çoğu durumda, kitle imha silahları geliştirmek isteyenler tarafından değil, kendi çıkarlarını geliştirmek için kitle imha silahlarının yayılmasını önleme rejimlerini suistimal edenler tarafından yapılmıştır' ifadesini kullandı.

İran'a yönelik kimyasal saldırıda Baas rejiminin Irak'ta kullanıldığına değinen Tahtı Revançı, 'Güvenlik Konseyi tamamen sessizdi ve Irak da yanlış şekilde kitle imha silahları adı ile Batı tarafından saldırıya uğradığında, konseyin davranışı tekrarlandı' değerlendirmesinde bulundu.

Tahtı Revançı, 'Son yıllarda, bazı güçlerin gayri meşru çıkarlarını ilerletmek için Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ve Yasak Örgütü'nü kötüye kullanarak Suriye'ye ciddi baskı uygulanmıştır, zira Güvenlik Konseyi hala sessizliğini koruyor' diye ekledi.

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