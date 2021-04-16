Salihi: İranlı uzmanlar yüzde 60 Uranyum zenginleştirmeyi başardılar

Salihi, İran Televizyonuna yaptığı açıklamada, Çarşamba günü kendilerinden İslami Şura Meclisi tarafından onaylanan kanun çerçevesinde yüze 60 Uranyum zenginleştirme faaliyetine başlanılmasının istenildiğini ve bu sabahın ilk dakikalarında yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum ürününün tamamlandığını söyledi.

Salihi üretim miktarının saatte 9 gr olduğunu belirterek, tüm yüzdeleri üretme imkanlarının bulunduğunu söyledi.

Natanz tesislerinde sabotaj sonrası üretimin durmadığını ifade eden Salihi, sabotajın bir salonda olduğunu fakat başka salonlarda üretimin devam ettiğini ayrıca bu mekanda radyokaktif kirliliğinin de bulunmadığını söyledi.

Salihi, yüzde 60 saflıkla uranyumun radyo ilaçların üretiminde kullanımı alanı olduğunu söyledi.

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2012