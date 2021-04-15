Irakçi: Yıpratıcı ve zaman alıcı müzakere istemiyoruz

Irakçi yaptığı açıklamada son iki gün içinde sıkı şekilde diğer heyetlerle müzakereler yapıldığını belirterek, ‘’ Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısı bugün yine başlayacaktır ve umarım çalışma grupları zamanında toplanır ve süreç başlar. ‘’ dedi.

Irakçi, ‘’ Daha önce de söylediğimiz gibi yıpratıcı ve zaman alıcı müzakere peşinde değiliz ve sadece müzakere etmek için müzakere etmiyoruz, bunu açık şekilde bugün söyleyeceğiz ve bu yolda hareket edeceğiz. ‘’ dedi.

Irakçi, ‘’ Eğer beklediğimiz gibi müzakereler yapıcı olarak devam ederse doğal olarak devam edecek yoksa ona karşı çıkacağız. ‘’ ifadesini kullandı.

İran heyetinde dışişleri bakanları mensuplarının yanında Merkez Bankası ve Petrol Bakanlığından da üyeler bulunmaktadır.

KOEP 18. Orta Komisyonu 3 Nisan’da online olarak İran ve 4+1 üyeleri arasında düzenlendi. Toplantı daha sonra Viyana’da yüz yüze devam etti. Çalışmalar ambargoların giderilmesi ve İran’ın nükleer olarak atması gereken adımları tanzim eden iki grup şeklide devam etmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012