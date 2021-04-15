Zengene: İran petrokimya ürün üretim kapasitesi 40 milyar dolara ulaşacak

Bazi petrokimya projelerinin açılışında konuşan Zengene hedeflerinin 21 Mart tarihine kadar bir sene zarfında 25 milyon ton kapasiteli projelerin tamamlanması olduğunu ve korona ile ambargolara rağmen bu hedefi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zengene önemli 3 büyük projenin de gelecek haftalarda açılışının yapılacağını belirtti.

Zengene Petrokimya sanayinin ambargolar zamanında ülkedei direnişin önemli kaynakları olduğunu belirtti ve büyük döviz girdisi sağladığını ifade etti.

Bugün bir milyar 23 milyon dolar yatırımla önemli dört ptrokimya projesinin açılışı video Konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından yapıldı .

Mehr Kentinin Parsiyan sepehr rafinerisinde Etan üretim ve ayrışma tesisleri, Şazend’de Poli Propilen Katalist üretim tesisi ve Şazend 4’de Ağır Poli Etilen üretim tesisinin açılışı bugün gerçekleşti.

Bu tesislerin açılışı ile birlikte İran’ın yılda 100 milyon ton olarak hedeflediği petrokimya üretim hedefine daha da yaklaştığı bildirilmektedir.

İran Petrokimya tesislerinin kapasitesi 21 Mart tarihinde yılda 90 milyon ton ilan edilmişti.

Bu projelerin faaliyete başlaması ile 850 kişiye istihdam sağlanacaktır.

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