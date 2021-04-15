15 Nis 2021 12:44
Journalist ID: 1942
News Code: 84296517
0 Persons

Dört Milli Petrokimya projesinin daha açılışı yapıldı

Dört Milli Petrokimya projesinin daha açılışı yapıldı

Tahran, IRNA- Bir milyar 23 milyon dolar yatırımla önemli dört ptrokimya projesinin açılışı video Konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından yapıldı.

Mehr Kentinin Parsiyan sepehr rafinerisinde Etan üretim ve ayrışma tesisleri, Şazend’de Poli Propilen Katalist üretim tesisi ve Şazend 4’de Ağır Poli Etilen üretim tesisinin açılışı bugün gerçekleşti.

Bu tesislerin açılışı ile birlikte İran’ın yılda 100 milyon ton olarak hedeflediği petrokimya üretim hedefine daha da yaklaştığı bildirilmektedir.

İran Petrokimya tesislerinin kapasitesi 21 Mart tarihinde yılda 90 milyon ton ilan edilmişti.

Bu projelerin faaliyete başlaması ile 850 kişiye istihdam sağlanacaktır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 8 =