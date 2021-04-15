Dört Milli Petrokimya projesinin daha açılışı yapıldı

Mehr Kentinin Parsiyan sepehr rafinerisinde Etan üretim ve ayrışma tesisleri, Şazend’de Poli Propilen Katalist üretim tesisi ve Şazend 4’de Ağır Poli Etilen üretim tesisinin açılışı bugün gerçekleşti.

Bu tesislerin açılışı ile birlikte İran’ın yılda 100 milyon ton olarak hedeflediği petrokimya üretim hedefine daha da yaklaştığı bildirilmektedir.

İran Petrokimya tesislerinin kapasitesi 21 Mart tarihinde yılda 90 milyon ton ilan edilmişti.

Bu projelerin faaliyete başlaması ile 850 kişiye istihdam sağlanacaktır.

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