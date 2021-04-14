Ayetullah Hamenei: İran’ın ambargolar ve KOEP ile ilgili tutumu bellidir

Ayetulla Hamenei bugünn yaptığı açıklamada, ‘’ Yetkililerin görüşü bu politikanın uygulanması için müzakere yapılmasıdır, buna bir diyeceğimiz yoktur fakat müzakerelerin uzatılmaması gerekir zira bu ülke için zararlıdır. ‘’ dedi.

ABD’nin müzakereye ısrar etmesindeki hedefini batıl sözlerini tahmil etmek olduğunu ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, ‘’ İran’ın ABD’ye itimadı yoktur, zira onlara güvenmiyoruz ve daha önce defalarca ahde vefasızlık etmişlerdi ve bundan dolayı bizim mantığımız ABD’nin ilk önce ambargoları kaldırması yönündedir. Bunu bazı Avrupalı müzakerecilerde kabul etmektedir ve özel görüşmelerde bunu dillendiriyorlar fakat karar almada ABD’ye teslim oluyorlar ve bağımsızlıkları yoktur. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, Amerikalıların bir çok önerisinin aşağılayıcı ve kibirlice olduğunu ve incelenmeye değer olmadığını söyledi.

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2012