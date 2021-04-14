Garipabadi: BM ve UAEK’nin tepkisizliği Siyonist rejimi daha da küstahlaştırmakta

Garipabadi, Siyonist rejimin Nataz nükleer tesisine düzenlediği terörist eylem sonrası UAEK Başkanına bir mektup gönderdi.

Garipabadi mektupta, ‘’ Bu gibi hassas tesisleri bilinçli şekilde hedef alınması nükleer terörizmdir. Bunun müsebbipleri cezası kalmamalı ve bu olayda direkt veya endirekt müdail olanlar olayla ilgili hesap vermeliler. ‘’ dedi.

Garipabadi, ‘’ Bir çok İsrail ve batılı medya grubunun bu olayda Siyonist rejimin parmağı olduğunu teyit etmişlerdir ve bu olaydan sadece bir gün sonra bu rejimin Başbakanının bu terörist eyleme işaret etmesi şaşılacak değildir. ‘’ dedi.

Ortadoğu bölgesinde Siyonist rejim tarafından buna benzer bir çok olay yaşandığını ifade eden Garipabadi, bu rejime göz yumulmasından dolayı bu rejimin bu kabil olaylara alıştığını söyledi.

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2012