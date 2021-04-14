14 Nis 2021 16:01
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News Code: 84295715
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Kalibaf, Ramazan ayını İslam ülkelerinin parlamento başkanlarına tebrik etti

Kalibaf, Ramazan ayını İslam ülkelerinin parlamento başkanlarına tebrik etti

Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslam ülkeleri Meclis Başkanlarına gönderdiği mesajında Ramazan ayının gelişini kutlayarak, korona krizinin son bulmasına kadar uyum ve yakınlaşma için meclisler arasında işbirliği ve yapıcı etkileşimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

 Kalibaf'ın İslam ülkeleri Parlamento Başkanlarına yönelik tebrik mesajında, 'Yüce Allah'a hamd ayı olan kutsal Ramazan ayının başlamasından dolayı en içten tebriklerimi kabul ediniz' dedi.

İslami Şura Meclisi Başkanı bu mesajda, 'Ramazan, Korona salgını krizinin üstesinden gelmek ve İslam ümmetinin empati ve dayanışmasını güçlendirmek için uygun bir fırsattır'diye yazdı.

Kalibaf, 'Müslüman ülkeler arasında bu özel ve küresel koşullarda konsolidasyon, uyum ve entegrasyon, İslam dünyasında istikrar, güvenlik ve kalıcı barış ve sağlık sağlayacağına içten inaniyorum'dedi.

Kalibaf bu mesajda,'Bu vesileyle İslami Şura Meclisi, çağdaş dünyada parlamenter diplomasinin önemini vurgulayarak,bu salgın krizin çözülmesine ve İslam Ümmetinin yakınlaşmasına kadar, İslam ülkelerinin meclisleriyle uyum ve yakınlaşma için eskisinden daha fazla işbirliğinin ve yapıcı etkileşimin güçlendirilmesini  memnuniyetle karşılar'diye ekledi.

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