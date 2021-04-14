Kalibaf, Ramazan ayını İslam ülkelerinin parlamento başkanlarına tebrik etti

Kalibaf'ın İslam ülkeleri Parlamento Başkanlarına yönelik tebrik mesajında, 'Yüce Allah'a hamd ayı olan kutsal Ramazan ayının başlamasından dolayı en içten tebriklerimi kabul ediniz' dedi.

İslami Şura Meclisi Başkanı bu mesajda, 'Ramazan, Korona salgını krizinin üstesinden gelmek ve İslam ümmetinin empati ve dayanışmasını güçlendirmek için uygun bir fırsattır'diye yazdı.

Kalibaf, 'Müslüman ülkeler arasında bu özel ve küresel koşullarda konsolidasyon, uyum ve entegrasyon, İslam dünyasında istikrar, güvenlik ve kalıcı barış ve sağlık sağlayacağına içten inaniyorum'dedi.

Kalibaf bu mesajda,'Bu vesileyle İslami Şura Meclisi, çağdaş dünyada parlamenter diplomasinin önemini vurgulayarak,bu salgın krizin çözülmesine ve İslam Ümmetinin yakınlaşmasına kadar, İslam ülkelerinin meclisleriyle uyum ve yakınlaşma için eskisinden daha fazla işbirliğinin ve yapıcı etkileşimin güçlendirilmesini memnuniyetle karşılar'diye ekledi.