14 Nis 2021 13:49
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News Code: 84295559
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İran İnsan Hakları Kurulu Sekreteri'nden Netenz tesislerindeki sabotaja tepki

İran İnsan Hakları Kurulu Sekreteri'nden Netenz tesislerindeki sabotaja tepki

Tahran, İRNA- İran İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Ali Bakıri Keni, İsrail rejiminin Netenz nükleer tesisindeki sabotaj eylemlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakıri Keni, 'ABD, İran halkının nükleer kalkınmaya erişme hakkını engellemek için 'tehdit', 'yaptırımlar', 'ikiyüzlülük' ve 'yıkım' araçlarını kullanmaya çalışıyor. Netenz'daki farkındalık, Siyonistlerin "yıkım hilesini" etkisiz hale getirecek ve "Viyana'daki akıllılık", Amerikalıların "ikiyüzlülük aracını" yavaşlatacak' ifadesini kullandı.

Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi 3 gün önce, Netenz zenginleştirme tesisinin elektrik dağıtım şebekesinin bir bölümünde kaza meydana geldiğini, kazanın nedenin araştırıldığını ve ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki saatlerde açıklanacağını söyledi.

Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, olayın bu sabah Netenz zenginleştirme tesisinin elektrik dağıtım şebekesinin bir bölümünde meydana geldiğini dile getiren Kemalvendi, 'Bu kazada hiç kimse yaralanmadı ve kirlilik oluşmadı. Olayın nedenleri araştırılmaktadır' diye belirtti.

Olauın bu sabah, Netenz'deki Şehit Ahmedi Ruşen Zenginleştirme Kompleksi'nde elektrik dağıtım şebkesinde vuku bulduğuna işaret eden Kemalvendi, kazanın nedenin araştırıldığını ve ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki saatlerde açıklanacağını ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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