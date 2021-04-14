Yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetleri, kötülüklere bir tepkiydi

Müzakereler konusunda aceleci olmadıklarını kaydeden Ruhani, 'Bu konu diğer tarafa bağlı. Hazırız ve sözümüz net. ABD, Nükleer Anlaşma'yı imzaladığımız 2015 yılı ile aynı koşullara geri dönmelidir. Temmuz 2015'e geri dönmemiz gerekiyor. Aynı anlaşma ve aynı şeyler uygulanmalıdır. Sözümüz açık. ABD uygularsa ve doğru ve işlevsel olduğunu görür görmez, tüm yükümlülüklerimizi derhal yerine getireceğiz. bizim sorunumuz yok' ifadesini kullandı.

Cinayet işlerseniz elinizi kırarız

Ruhani, "Bugün Netenz'da IR6'yı etkinleştireceğimizi veya zenginliği %60'a çıkaracağımızı duyurduk, bu sizin kötülüklerinizin cevabıdır. Netenz'da İran ulusuna komplo kurup suç işleyemezsiniz. Bir suç işlediğinizde elinizi keseriz. Cinayet işlediğinizde iki elinizi vurduk. IR6 ile bir elinizi, %60 zenginleştirme ile öbür elinizi vurduk. Bizim durmayacağımız açık' diye konuştu.

Ruhani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'İran'ın UAEK denetimindeki barışçıl yasal teknolojisini bozmak istiyorsanız yine de bu çerçevede hareket edeceğiz. İşiniz nükleer terörizmdi, ama bizim işimiz yasaldır.

Güvenlik görevlileri, elbette Siyonist cinayetin ortaya çıktığı nihai raporlar hakkında bilgi vermelidir. Siyonistler milletimize karşı harekete geçerse, ilk cevabı verdiğimiz gibi yine cevap vereceğiz. İlk cevap şuydu: Eğer IR1'de sorun çıkarırsanız, onu IR1 ile değiştirmeyeceğiz, yerine IR6 kullanırız ki bu kötü niyetle bizim bu teknolojiyi ele etmemize engel olamayacağınızı anlayasanız.

Ne yaptığınızı biliyoruz. Biz müzakerelere daha dolu bir el ile gelirken, siz müzakerelerde elimizin boş kalmasını istiyorsunuz. Elimizin boş kalmasına izin vermeyeceğiz.

Netenz'da verdiğimiz cevap, IR1 yerine IR6 tesislerini kullanacağımızdı. 3.67 oranında zenginleştirme yerine %60 saflıkta zenginleştirme yapıyoruz. Komplonuza cevap vereceğiz ama aynı zamanda faaliyetlerimizin kesinlikle barışçıl ve UAEK gözetiminde olacağını söyleyeceğiz. %60, %20, %3.4 ve %5 hepsi barışçıl ve UAEK gözetiminde olacak.

Yükümlülüklerinize döndüğünüz her gün, biz de aynı gün döneceğiz. Nükleer Anlaşma, geri döndüğünüz müddetçe aynısını yapacağız ve bunun gerçek olup olmadığına bakacağız. yani dilde değil pratikte. Zaman almayan gerçeği test edeceğiz.

Gerçeği kontrol etmeliyiz ve bu hakikat testi uzun sürmeyecek. Bazıları testin doğruluğunu bilmiyor ama biz testin doğruluğunu biliyoruz. Doğru adımı alamazsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Doğrulama testini tasarladık, bakanlarımız doğrulama testini tasarladı ve doğrulama testinin ne kadar süreceğini biliyoruz, uzun sürmeyecek.

Gerçeği her kontrol ettiğimizde, yani petrol bakanımız petrol sattığını söylerse ve gemilerimizin olması gerektiği yere yanaştığını söylerse, sigortalandığını söylerse, Merkez Bankası paramızın serbest olduğunu söylerse, biz e taahhütlerimize döneceğiz ve bu zaman almayacak'.

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