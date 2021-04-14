Paulo Coelho, İran'da bir köyün ilginç girişimini memnuniyetle karşıladı

Simyacı ve Veronika Ölmeye Karar Veriyor gibi popüler romanların yazarı Paolo Coelho, Instagram sayfasında bir gönderide, 'İran'ın kuzeybatısındaki Hamedan İlindeki bir köyün sokakları, adını dünyanın edebi şaheserlerinden almıştır.Okurların ve edebiyat severlerin girişimi Resulabad köyüne kendi mzgü bir yer vermiş ve onu bölgede ünlü kılmıştır'dedi

73 yaşındaki roman yazarı, 'Sadi'den Gülistan ve Bostan, Firdevsi'den Şehname, Antoine de Saint-Exupery'den Küçük Prens, Gabriel Garcia Marquez'den Yüz Yıllık Yalnızlık, Paolo Coelho'dan Simyacı, Mikhail Alexandrovich'ten Sakin Don ve Stephen King'den Yeşil Yol isimleri bu köyün sokaklarını süslüyor'diye belirtti.

Coelho, İranlı okurlar arasında en popüler ve tanınmış çağdaş yazarlardan biridir.Eserleri, şemsi 70'li yılların ortalarında ülkenin entelektüel ve kültürel toplumuna girmiş ve kısa sürede orta sınıf ve öğrencilerden daha çok okurun ilgisini çekmiştir; öyle ki Üniversitelerde Yüce İnkilab Liderini temsil eden kurumun kültür yardımcısına göre izleyici sayısı bakımından üniversitelerde Coelho kitapları ilk sırada yer almaktadır.

Coelho 2000 yılında Hemşehri gazetesine verdiği röportajda, eserlerinin İran'daki kabulü hakkında'İran halkının kitaplarıma tepkisi beni şaşırttı. İran'da kitaplarımı yayınlamaktan aldığım para dünyanın hiçbir yerinden gelmedi'dedi