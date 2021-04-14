Kadın Tenis Milli Takımı Antrenörü: 60 tenisçi dünya sıralamasına sahip

İRNA'ya konuşan Fesihi, kadın tenisinin durumu hakkında'Eskiye göre kadın tenisinin durumu çok daha iyi ve antrenmanlar daha profesyonelce .18 yaş altı tenisçiler artık dünya sıralamasında 300'lük bir sıralamaya sahip ve bu bizim için büyük bir onur'dedi.

Fesihi,'Şimdiye kadar belki de profesyonel tenisçi sayısı bu istatistikten daha azdı. Tabi tenisin kısa vadeli bir planı yoktur ve umarım önümüzdeki yıllarda daha iyi sonuçlar elde ederiz'diye belirtti.

Kadın Tenis Milli Takımı Antrenörü,'Şimdi, dünya sıralamasına göre profesyonel olarak oynayan yaklaşık 60 kişiden 14 kişiyi Malezya yarışmalarına seçilen takımın kampına davet ettik ve bu yarışmalara 6 kişi gönderilecek'ifadesini kullandı.