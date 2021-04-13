Kemalvendi: Yüzde 60 zenginleştirilmiş Uranyum üretim süreci bu akşamdan başlıyor

Kemalvendi yüzde 60 Uranyum zenginleştirme ile ilgili, ‘’ Cumhurbaşkanı direktifi doğrultusunda İran Atom Enerjisi Kurumu, İslami Şura Meclisi kanunu gereği yüzde 60 zenginleştirilmiş Uranyum hattı kurulması ile ilgili mükellef kılındı.’’ Dedi.

Kemalvendi, bu yönde DIQ bilgileri ile ilgili formların doldurulup Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEK) teslim edildiği ve bu geceden itibaren de bu işlemi başlayacağını söyledi.

Kemalvendi, yüzde 60 zenginleştirilmiş Uranyum’un Radyo ilaçların üretiminde kullanıldığını belirterek, IR1 Santrifüjlerinin çalışmayan makinalarla değiştirileceğini söyledi.

Kemalvendi, yeni IR1 Santrifüjlerin eski makinalardan yüzde 50 daha faza kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012