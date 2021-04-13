Ruhani, İslam ülkelerinin liderlerinin Ramazan’ını kutladı

Ruhani mesajında Ramazan ayının hayır ve rahmeti ile Müslüman ülkelerinin bilim insanlarına dayanarak dünyanın diğer ülkeleri yanına korona virüsü kontrol yolunu açabilmeleri ve kendi isimleri ile İslam’ın isminin yüceltmelerini temenni ederek, Müslümanların özellikle İslam ülkeleri liderlerinin bu ayda daha çok birlik ve birliktelikle tüm dünyada İslam’ın yüceltilmesi için sağlamalarını temenni etti.

Ruhani mesajın İslam ülkeleri halkının ibadetlerinin kabulünü dileyerek onların yücelmesini temenni etti.

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2012