Irakçi, İran’da yüze 60 Uranyum zenginleştirmenin başladığını bildirdi

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu görüşmelerine katılmak için Viyana’da bulunan Irakçi, Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi’ye yazdığı mektupta bu konuyu bildirdi.

Irakçi mektupta, İran’ın yüzde 60 Uranyum zenginleştirmeye başlayacağını bildirdi.

Irakçı mektupta ayrıca İran’ın Natanz tesisinde hasar gören makinelerin yerine yüzde 50 daha fazla kapasiteye sahip bin santrifüjün ilave edileceğini de bildirdi.

Irakçi, İran ve KOEP üyesi ülkeler arasında görüşmelerin yarın başlanmasının planlandığını fakat AB heyetinden bir kişinin Korona’ya yakalandığından dolayı müzakerelerin Perşembe gününe ertelendiğini bildirdi.

KOEP 18. Orta Komisyonu 3 Nisan’da online olarak İran ve 4+1 üyeleri arasında düzenlendi. Toplantı daha sonra Viyana’da yüz yüze devam etti. Çalışmalar ambargoların giderilmesi ve İran’ın ükleer olarak atması gereken adımları tanzim eden iki grup şeklide devam etmektedir.

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