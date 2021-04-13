İran müzakere heyeti Viyana’da

İran heyeti, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu görüşmelerine katılmak için Viyana’ya geldi.

İran heyeti ve KOEP üyesi ülkeleri arasındaki görüşmeler ikili ve çoklu şekilde bugün başlayıp gelecek günlerde devam edecektir.

İran heyetinde dışişleri bakanları mensuplarının yanında Merkez Bankası ve Petrol Bakanlığından da üyeler bulunmaktadır.

KOEP 18. Orta Komisyonu 3 Nisan’da online olarak İran ve 4+1 üyeleri arasında düzenlendi. Toplantı daha sonra Viyana’da yüz yüze devam etti. Çalışmalar ambargoların giderilmesi ve İran’ın nükleer olarak atması gereken adımları tanzim eden iki grup şeklide devam etmektedir.

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