Rusya: Buşehr nükleer santralinin inşasını durdurmak imkansız

Salı günü gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ryabkov, 'Buşehr nükleer santralinin inşasını ve Buşehr nükleer santralinde İran ile işbirliğini durdurmak mümkün değil ve proje devam ediyor. Bu santralin ikinci ve üçüncü bloklarının inşası ile ilgili konular da dahil olmak üzere Buşehr nükleer santral projesine katılım devam ediyor ve durmayacak' diye belirtti.

Buşehr Nükleer Santrali'nin 2. ve 3. ünitelerinin inşaat sözleşmesi, Kasım 2014'te İran Atom Enerjisi Üretim ve Geliştirme'nin ana şirketi ile Rusya devletine ait RosAtom'a bağlı Rus Atom Estroe Export arasında imzalandı.

Sözleşmenin konusu, her biri 1.577 MV kapasiteli iki nükleer reaktörün tasarımı, inşası ve işletilmesini kapsıyor.

Buşehr nükleer santralinin inşası için çalışma planını değiştirmek için hiçbir neden olmadığına değinen Ryabkov, medyada Buşehr nükleer santralinin inşasının durdurulabileceğine dair haberlerin sadece söylenti olduğunu ve doğru olmadığını kaydetti.

Şu anda bu santralin bin megavat elektrik kapasiteli ilk ünitesi işletiliyor ve elektrik üretiyor. Ülkenin nükleer güç kapasitesinin santraldeki 2. ve 3. ünitenin devreye alınması ve işletilmesinden sonra 3 bin 114 megavata çıkacak.

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