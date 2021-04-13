Siyonist rejimi Fars Körfezi bölgesine çekmek tehlikelidir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul eden Ruhani, İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla bölgesel işbirliğini genişletmekle ilgilendiğini belirterek, bunun bölgede ABD'nin tek taraflılığına ve bölgesel meselelere müdahaleye karşı stratejik bir hamle olarak memnuniyetle karşılanmasınıistedi.

Bölgede güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması ve bölgenin güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sürdürülmesi gerektiğini ve son olarak geçen yıl Ekim ayında İran silah ambargosunun son bulması ile İran ile Rusya arasında savunma ve askeri işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Ruhani, Moskova'nın nükleer müzakerelere verdiği desteği takdir ederek, sorunları müzakere ve diplomasi yoluyla çözmek için bir model görevi gören çok taraflı bir uluslararası anlaşma olarak Nükleer Anlaşma'yı sürdürmek ve canlandırmak için çabaları sürdürme gereğini vurguladı.

Tüm dünyanın maksimum baskının başarısız olduğu ve ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya dönmesinin tek yolunun yaptırımları kaldırmak olduğu sonucuna vardığını ifade eden Ruhani, 'İki ülkenin bu konudaki hamlesi, Nükleer Anlaşma da dahil olmak üzere uluslararası konularda ortak bir görüşü gösteriyor ve bugün de Nükleer Anlaşma'yı canlandırmak ve harekete geçirmek için iki ülke arasındaki işbirliği kesinlikle çok etkili olacak. Aslında atmosferin ve ilişkilerin 2015 vaat ve anlaşmalarına dönmesini ve Nükleer Anlaşma'nın tüm taraflarının aynı vaat ve açıklamaları uygulamalarını istiyoruz ve o zaman kararlaştırılan her neyse, biz onu yapmaya hazırız' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrod da bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülkenin ilişkilerini geliştirme ve derinleştirme konusunda kararlı olduğunu ve güçlü bir iradeye sahip olduklarını belirterek, teknik ve savunma işbirliği dahil olmak üzere Moskova-Tahran işbirliğinin geliştirilmesinde herhangi bir kısıtlama olmadığını kaydetti.

İran ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası işbirliğinde ortak ve yakın hedefleri paylaştığına dikkati çeken Lavrov, Viyana'daki son nükleer görüşmelere ve ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya geri dönme isteğine atıfta bulunarak, 'Sorunun tek çözümü bize göre, ABD'nin koşulsuz ve tam olarak bu anlaşmaya dönüşü, 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kkrarının uygulanması ve taahhütlerinin yerine getirilmesi ile mümkündür' Bize göre İran'dan Nükleer Anlaşma çerçevesinde yeni koşulları kabul etmesini veya bu anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerinin ötesinde hareket etmesini istemenin hiçbir faydası yok' dedi.

Bölgesel veya askeri kalkınma da dahil olmak üzere çeşitli konularda herhangi bir ek belgenin Nükleer Anlaşma çerçevesi dışında olduğunu ve Fars Körfezi'nin güvenliğini sağlamak için ayrı ayrı düşünülebileceğini ifade eden Lavrov, Tahran ile Moskova arasındaki ilişkilerin gelişip derinleştiğini vurgulayarak, Rusya'nın ilişkileri geliştirmeye yönelik anlaşmaları uygulama ve operasyonel hale getirme konusunda ciddi olduğunu ve iki ülke arasındaki ortak projelerin hızla ve ciddiyetle sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

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