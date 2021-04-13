Lavrov: İran'a yönelik tüm yaptırımlar kayıtsız şartsız kaldırılmalıdır

Dışişleri Baknı Zarif ile ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, İRNA'nın Viyana görüşmelerinde Nükleer Anlaşma'nın kilit bir üyesi olarak Rusya'nın konumu ve ABD'nin bu anlaşmaya dönüşü hakkındaki sorusuna yanıt olarak, 'İran'a yönelik tüm yaptırımların kayıtsız şartsız kaldırılması gerektiği açıktır ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ile daha fazla işbirliği alanının yaratılmasını umuyorum' ifadesini kullandı.

Nükleer Anlaşma'nın yeniden canlandırmanın tek yolunun ABD'nin taahhütlerine tam olarak dönmesi ve Güvenlik Konseyi ve BM kararına uygun hareket etmesi olduğuna işaret eden Lavrov, 'Amerikalılar bunu yapmazlarsa, korkunç sonuçları olabilecek tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelebilirler. Nükleer Anlaşma'yı korumanın yolu, iki tarafın da tamamen ve tartışmasız bir şekilde anlaşmaya geri dönmesidir' diye belirtti.

Amerikalıların Nükleer Anlaşma'ya dönmesine ve İranlıların taahhütlerini ifa etmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Lavrov, 'Bu konuda İran tarafının moralini olumlu görüyoruz' diye konuştu.

Tahran'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Lavrov, 'Bugün İranlı mevkidaşımla güzel görüşmeler yaptım ve taraflar arasındaki görüşmeler dostane ve güven dolu bir atmosferde yapıldı. Taraflar arasında karşılıklı saygı istiyoruz. Ayrıca iki ülke arasındaki siyasi diyaloglar bu toplantıda çok anlamlıydı. Ulaşım, idare ve kültürel konularda ikili işbirliği konusunda güzel görüşmeler yaptık ve iki ülke arasında bir kültür anlaşması imzalandı' dedi.

İranlı uzmanların en etkili ve en iyi aşılardan biri olduğunu söylediği Sputnik aşısının tedariğini görüştüklerini dile getiren Lavrov, İran'da bu aşıyı iki ülkeden uzmanların faaliyeti ile üretmeyi kararlaştırdıklarını kaydetti.

Rus dili ve kültürüne olan ilginin İran'da artmasından dolayı mutlu olduğunu ve Rusya'da Farsça'ya ilginin arttığını dile getiren Lavrov, 'Biyolojik güvenlik alanında da iki ülke' arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik bir belge imzaladık' diye ekledi.

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