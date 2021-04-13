Prom Pars ile Rusya'nın Region TransNeft şirketi arasında ilaç alanında yatırım anlaşması imzalandı

INGP Holding ile Rus yatırım şirketi Region TransNeft arasında ilaç üretimi, biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında yeni bir yatırım perspektifine sahip bir grup projeyi başlatmak üzere yatırım anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre Rus yatırım şirketi, İran'daki en iyi teknolojiler alanında yeni bir bakış açısıyla bir grup yeni projeyi başlatmak ve işletmek için en son teknolojiyi ve yerelleştirmeyi yatırım yapmayı, aktarmayı taahhüt edecek.

Bu alanlar bireylerin geniş bir virüs yelpazesine karşı çoklu dirençlerini oluşturmak için belirli ilaçların üretimini içermektedir. Bunlar şunları içermektedir:

Kovid-19 virüsünün tüm mevcut ve gelecekteki türlerine karşı direnç geliştirmek için spesifik ilaçların üretimi.

Retrovirüslere direnç geliştirmek için özel ilaçların üretimi.

Aşağıdakiler dahil çok çeşitli virüsleri öldürmek için antiviral ilaçların üretimi:

Kovid-19 virüsünün mevcut ve gelecekteki tüm türlerine karşı antiviral ilaç üretimi.

Retrovirüslere karşı antiviral ilaç üretimi.

Aşağıdakiler dahil çok çeşitli virüslere karşı en son Rus anti-virüs aşısının üretimi:

Kovid virüsünün mevcut ve gelecekteki tüm varyantlarına karşı en son anti virüs aşısının üretimi.

Retrovirüslere karşı en son antiviral aşının üretimi.

Farklı hastalık türlerine dirençli, farklı niteliklere sahip farklı ilaçların üretimi.

İki taraf, yukarıdaki projeleri uygulamak için bir İran-Rus holdingi şeklinde birkaç ortak İran şirketi kurmayı kabul etti. Bu şirketler, başta Rus şirketi RegionTransNeft olmak üzere Rusya'nın doğrudan yatırımı ile üretme, en son teknolojiyi aktarma ve yerelleştirme amacı ile kurulmakta ve işletilmektedir.

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