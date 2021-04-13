İran'da yarın Çarşamba günü Ramazan ayı başlıyor

Ayetullah Hamanei'nin Eserlerini Koruma ve Yayınlama Bürosu sitesinin haberine göre, Ramazan hilalini gözlemleyen Tahran Üniversitesi Jeofizik Kurumu ve ayı gözlemleme uzmanları, 14 Nisan Çarşamba gününün Ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Zarif de twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan ayını bütün dünya müslümanlarına tebrik etti.

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Hz. Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır.

Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

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