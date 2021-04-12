İran, AB’nin 8 İranlı yetkiliye ambargo uygulamasını mahkum etti

Hatibzade yaptığı açıklamada, ‘’ Şüphesiz siyasi nedenlerden dolayı yalandan insan hakları iddiasında olanlar, ABD tarafından İran halkının çiğnenmesi karşısına susmaları ve buna sadece üzüntülerini bildirmelerinin yaptıkları kabul edilemezdir. ‘’ dedi.

Hatibzade, İran’ın bu ambargolara karşı ABD ile geniş kapsamlı İnsan Haklrı görüşmelerini ve bununla ilgili özellikle terörizm, uyuşturucu ve mültecilerle ilgili işbirliğini donduracağını söyledi.

Hatibzadei İran’ın ayrıca bu ambargolara karşı AB aleyhine bazı ambargoları da uygulayacağını söyledi.

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2012