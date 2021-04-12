Geçen sene 7 milyon ton ürün transiti gerçekleşti

Latifi, bu rakamın sınırların aylarca kapanmasına rağmen bir önceki yıla göre sadece 67 ton eksik olduğunu söyledi.

Latifi geçen sene Hürmüzgan ili Şehit Recayi Özel Bölgesinden 3 milyon 305 bin ton, Bazorgan sınırında 703 bin ton, Kürdistan illi Başmak sınır kapısından 687 bin ton, Horsan ili Serehs sınır kapısından 457 bin ton, Huzistan ili İmam limanından 447 bin ton, Erdebil ili Bilesevar sınırından 337 bin ton, Doğu zerbaycan Colfa sınır kapısından 312 bin ton ürü ihracatı ile ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Latifi, transitin önemine değinerek, ürün transitinin istihdam ve gelir artışının yanında ülkenin milli gücünün artmasına sebep olduğunu söyledi.

Latifi, ürün transit hedeflerinin 50 milyon ton olduğunu söyledi.

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2012