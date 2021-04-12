İngiltere, KOEP müzakerelerinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi

Bu sözcü IRNA’ya yaptığı açıklamada Londra’nın önceliğinin anlaşmanın üyeleri ve ABD ile birlikte diplomatik bir yol bulunması ve ileriye dönük hareket edilmesi olduğunu söyledi.

Bu sözcü ‘’Londra KOEP’in tüm taraflar için yararlarının ihya edilmesi için bir çözüm bulmaya çalışmaktadır. ‘’ dedi.

İsmini açıklamayan bu sözcü, Londra’nın tüm tarafları bu fırsattan yararlanmak için teşvik ettiğini söyledi.

KOEP ülkeleri diplomatları Salı gününden bu yana KEOP’in ihyası için çalışmaktadırlar.

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2012