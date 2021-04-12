Zarif, İran’da Uranyum Zenginleştirmenin durmayacağını bildirdi

Emuyi, Zarif’in Komisyon toplantısında Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) ve Viyana’da yapılan müzakerelere değinerek, İran’ın politikasının tüm ambargoların giderilmesi ve bunların doğruluğunun onaylaması yönünde olduğunu bildirdi.

İran ve 4+1 ülkeleri arasında 3 konunun tartışıldığını ifade eden Emuyi, bunlardan birinin hangi ambargoların giderilmesi, İran’ın yapacakları ve 3. Konunun da bunların doğruluklarının belirlenmesi olduğunu söyledi.

Emuyi, Zarif’in belirlenmsine göre İran ve ABD arasında direkt veya endirekt müzakere yapılmayacağını ve İran’ın müzakeresinin 4+1 grubu ile olduğunu söyledi.

Emuyi, komisyon toplantısında Natanz tesisindeki patlamanın da incelendiğini belirterek, ilk belirlemelere göre olayın terörist olay olduğunu ve boyutlarının yetkililer tarafından incelendiğini söyledi.

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