12 Nis 2021 19:26
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News Code: 84293290
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Zarif, İran’da Uranyum Zenginleştirmenin durmayacağını bildirdi

Zarif, İran’da Uranyum Zenginleştirmenin durmayacağını bildirdi

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebulfezl Emuyi, İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’da Uranyum Zenginleştirmenin durmayacağını bilridiğini söyledi.

Emuyi, Zarif’in Komisyon toplantısında Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) ve Viyana’da yapılan müzakerelere değinerek, İran’ın politikasının tüm ambargoların giderilmesi ve bunların doğruluğunun onaylaması yönünde olduğunu bildirdi.

İran ve 4+1 ülkeleri arasında 3 konunun tartışıldığını ifade eden Emuyi, bunlardan birinin hangi ambargoların giderilmesi, İran’ın yapacakları ve 3. Konunun da bunların doğruluklarının belirlenmesi olduğunu söyledi.

Emuyi, Zarif’in belirlenmsine göre İran ve ABD arasında direkt veya endirekt müzakere yapılmayacağını ve İran’ın müzakeresinin 4+1 grubu ile olduğunu söyledi.

Emuyi, komisyon toplantısında Natanz tesisindeki patlamanın da incelendiğini belirterek, ilk belirlemelere göre olayın terörist olay olduğunu ve boyutlarının yetkililer tarafından incelendiğini söyledi.

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