İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 720 bini geçti

Lari, son 24 saatte 274 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 64 bin 764'e yükseldiğini, 1 milyon 720 bin 84 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 4 bin 440 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 1 milyon 720 bin 84 kişinin hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 13 milyon 770 bin ve 167 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.