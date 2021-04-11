İranlı tekvandocu, dünyanın en iyi 5. tekvandocusu

Gilan ili Gençlik ve Spor Halkla İlişkiler Dairesi yaptığı açıklamada, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından açıklanan son sıralamaya göre, -58 kg'de faaliyet gösteren Armin Hadipur dünyada kendi kategorisinde beşinci sırada yer aldı.

Sıralamada Güney Kore'den John Jang ve Tai Hong Kim, İtalya'dan Vito Delaykovila ve İspanya'dan Jesus Turtusa 1-4 oldu.

Hadipur -58 kg'de, 331.84 puanlar dünyanın kendi kategorisinde 5. sırada yer aldı.

Hadipur'nun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağını dile getiren Setorgi, 'Hadipur son 3 ayda da dünya öğrenci sporcuları arasında erkekler dalında en iyi sporcu unvanını kazanarak ülkemizi bir kez daha gururlandırdı' değerlendirmesinde bulundu.

1994 Reşt doğumlu Armin Hadipur, bugüne kadar tekvandoda birçok kez dünya ve Asya şampiyonu olmuş ve onlarca madalya kazanmıştır.