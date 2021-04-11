İran ve Bulgaristan iş birliği mutabakat zaptı imzaladı

Bu iş birliği belgesinin hükümlerine göre, iki bakanlığın ihtisas alanlarında iki ülke arasındaki ilişkiler geliştirilecek ve çalışma ilişkileri, aktif istihdam politikaları, istihdam edilen ve işsizler için mesleki eğitim ve iş gücü gönderen alanlardaki iş birliğinin yanı sıra dar gelirli gruplar için sosyal yardım alanlarında iş birliği pekişecek.

Bu belgenin imzalanmasıyla iki ülke arasındaki çalışma ve sosyal ilişkiler alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için zemin hazırlanacak.

Bu iş birliği belgesi, korona salgınından dolayı yaşanan kısıtlamalara rağmen İran'ın Sofya Büyükelçiliği'nin girişimi ile imzalandı.

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