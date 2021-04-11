İngiltere'ye uçuş yasağı hala devam ediyor

Türkiye'ye seyahat turlarına getirilen kısıtlamalar ve yasaklar hakkında da konuşan İslami, 'Tüm turlar Ulusal Korona Genel Merkezi'nin onaylarına uymak zorundadır ve bu turlar durdurulmalıdır. Türkiye'ye ticaret amaçlı seferler yapılmaktadır, çünkü Türkiye dünyanın diğer ülkelerine bağlantı noktası' diye ekledi.

İslami, Irak'a seyahat kısıtlamalarının iki haftalık uzatılmasıyla ilgili 'Huzistan İlindeki kırmızı durum nedeniyle bayram öncesi Irak'a seyahat yasaklandı ve Korona ile Mücadele Merkezinin geçen Salı günü yapılan toplantısının ardından kısıtlamalar iki hafta daha uzatıldıı'ifadesini kullandı.

İslami, 39 ülkeye seyahat yasağının olduğunu ve İngiltere'ye seyahatin hala yasak olduğunu belirterek, 'halihazırda komşu ülkelerden Irak ve Türkiye'ye seyahat yasaktır ve diğer komşu ülkelere seyahat sağlık protokollerine uygun olarak yapılmaktadır' dedi.

Türkiye'ye seyahat yasağının ne kadar süreceğinin cevabında İslami,'Bu kararname geçen Salı günü tebliğ edildi ve Türkiye'ye turlar ile seyahat yasağının sona erme tarihi bilinmiyor'diye ekledi.