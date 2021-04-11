Güney Kore Başbakanı Tahran yolunda

Yonhap Haber Ajansı Pazar günü şunları duyurdu:Salı günü sona eren üç günlük İran ziyaretinde Chang'in, Seul ve Tahran arasındaki ilişkileri ve diğer konuları iyileştirmenin yollarını görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme bir Güney Kore başbakanın 44 yılda yaptığı ilk ziyaret.

Güney Kore Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'ye ilavetn İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya gelecek. Bu ziyaret kapsamında Güney Kore liderinin Devrim Lideri Lideri Ayetullah Hamanei'nin Başdanışmanı Ali Laricani ile de görüşmesi bekleniyor.

Ayrıca Güney Kore başbakanının Samsung elektronik, LG elektronik ve SKY Network dahil İran'da faaliyet gösteren Koreli şirketlerinden yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir görüşme ayarlanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Güney Kore Başbakanı'nın İranlı yetkililer ile görüşmek ve ikili konuları görüşmek üzere 11-12 Nisan'da İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun'un İranlı yetkililerle İran Merkez Bankası'nın Güney Kore'de bloke edilen varlıkları konusu da dahil olmak üzere ikili meseleleri görüşmek üzere Tahran'a geleceğini belirten Hatipzade, görüşmenin 11 ve 12 Nisan tarihlerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Hatipzade, 'Yolculuğun detaylarını tamamlamak için her iki taraf da teknik koordinasyon üzerinde çalışıyor' diye ekledi.