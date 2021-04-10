İran, dünyada radyofarmasötik ihracatçısı ülkelerden biridir

Katıldığı televizyon programında konuşan Salihi, 'Başkalarının yarattığı sorundan dolayı Atom Enerjisi Kurumu'ndan halk nezdinde bahsedildiğinde herkes zenginleştirme faaliyetini aklına getiriyor. Oysa faaliyet alanımız geniş ve sağlık, sanayi ve tarım alanlarında kapsamlı çalışmalar yapmışızdır' dedi.

133 nükleer kazanımın büyük bir kısmının tarım gibi alanları içerdiğini ifade eden Salihi, 'Nükleer bir işlev olan hurma gibi tarım ürünlerinin ömrünü uzatmak için çeşitli şehirlerde ışınlama sistemleri kurduk ve bu sistemler genişlemektedir. Başarılarımızın bir diğer kısmı sağlık sektörüyle ilgilidir. Kan bankası ile ilgili bir santrifüj hazırladık ve mükemmel kalitede bu işi sonuçlandırdık. Korona aşısı yapmak için gerekli araçlardan biri santrifüjdür ve Atom Enerjisi Kurumu, Bereket Şirketi'ne santrifüj sağladı' değerlendirmesinde bulundu.

İran üretimi Radyofarmasötiklerin sayısının her geçen yıl arttığını belirten Salihi, 'Mesela yabancı örneğinin değerinin 15 bin euro olduğu bir radyofarmasötik ürettik. Ekipman ve bina için 60 milyon Euro ile satın alınan Tetra projemiz var ve bu proje Ortadoğu'da eşsiz ve modern radyofarmasötiklerin üretimine yol açacak' diye kaydetti.

Salihi, 'Bugün Hindistan, Lübnan, Irak ve bazı Avrupa ülkelerine birçok radyofarmasötik ihraç ediyoruz ve radyofarmasötikleri daha büyük ölçekte ihraç edeceğiz' diye ekledi.

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