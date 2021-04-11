Çabahar Minyatür Dağları'nda Mars'ı görmek mümkün

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar'daki eşsiz ve güzel minyatür dağlar, o kadar çekici ve muhteşem ki, birkaç yıldır bu acayip ve özel manzaraları görmek için birçok turist bu bölgeye geliyor. Minyatür dağların özel ekolojik fenomenler kategorisine dahil edilmesi, özellikle profesyonel yürüyüşçüler ve araştırmacılar arasında onu izleme çekiciliğini ikiye katladı.

Turizm ve Kültürel Miras Bakanı Ali Asger Munisan, İnstagram hesabından Çabahar'ın minyatür dağlarının fotoğraflarını yayınlayarak şunları yazdı:

'İran'ın güzellikleri söz konusu olduğunda bu güzellikler, tarihi yapılar ve kültürel mekanlar ile sınırlı değil. İran genelinde tarih ve doğa güzelliklerine ilaveten ülkemizin güzelliklerinden biri güzel Çabahar bölgesinde ve Umman Denizi'nin masmavi sularında görülebilir'.

Munisan paylaşımının devamında, '20 ila 100 metre yüksekliğindeki Çabahar minyatür dağları, turistler ve doğa severler için cazip bir destinasyon olarak, ve erozyonun türü ve durumu ve özel tortu türlerinden dolayı, Mars yüzeyinin pürüzlülüğüne benzer şekillere sahiptir' diye belirtti.

Kum ve kil ile birlikte kabuklular ve balık kalıntılarının kireçli tortullarının bu dağların tortullarının ana bileşenleri olduğunu Munisan, 'Bu dağlar, Çabahar'ın muhteşem manzaralarından biridir ve yemyeşil bahar mevsiminde bu bölgeye çifte güzellik katıyor' diye ekledi.

Çabahar'daki Mars'ı andıran dağları ve o bölgenin muhteşem doğasını görmek için Çabahar''dan Guadr'a doğru 85 kilometre yol katetmeli ve ardından güzel ve özel minyatür dağlarını izlemelisiniz.

Turizm Bakanı, Çabahar'ın minyatür dağlarının doğa turizmi alanında çok belirgin olduğunun altını çizerek, doğaseverleri bu doğal hediyeyi görmek için Sistan ve Beluçistan ili ile Çabahar bölgesini gezmeye davet etti.

Korona salgını Korona ile Mücadele Kurulu'nun evde kalma ve seyahatleri kovid-19 sonrası döneme ertelemeye yönelik tavsiyesi göz önüne alındığında, İran'ın kültürel, turizm ve doğa czibe merkezlerini dikkatli bir çalışma ile ziyaret etmek fırsatının geldğini söyleyebilir, zira korona sonrası dönemde bireysel ve grup seyahatleri için çekici ve yeni turistik yerler planlamak mümkündür.

Çabahar şehri birçok güzelliği ile ünlü. Her yıl birçok turist bu düşsel ekoturizme tur yapmak için Çabahar'a seyahat ediyor. Bu bölgenin en görkemli yerlerinden biri Çabahar-Guard yolu ile ilgilidir. Bir yanda koni şeklindeki dağlar, diğer yanda pembe lagün ve çöl çalıları ile kırmızı kumlar, bu yolu Sistan ve Beluçistan ilinin en güzel yollarından biri haline getirmiştir.

Çabahar-Guadr yolunun 40. kilometresinde yoldan geçenlerin gözleri önünde muhteşem manzaralar beliriyor. Doğuya doğru onlarca kilometre uzanan alanın tamamı, Mars yüzeyine güçlü bir benzerlik gösteren tümseklerden oluşuyor. Tortu türü ve erozyon koşulları nedeniyle bu şekle bürünen bu dağlara minyatür veya Mars dağları denir. Ancak yerel halk onlara Kalani veya Arya diyor. Kireçli çökeltiler kum ve kil ile birlikte deniz organizmalarının (kabuklular ve balıklar) kalıntıları, bu dağların çökeltilerinin ana bileşenleridir

Minyatür Dağları, Küresel Jeopark Kayıt Kapasitesine sahip

Sistan ve Beluçistan, Hamun'dan Umman Denizi'nin masmavi sularına kadar, ılık ve sakin bir çölde Teftan Dağı kadar yükseklikte, kültürlerin tabağına sabırla kazınmış halkının dürüstlüğü ve sabrına uzanan geniş bir arazi. Bölge her zaman ve dört mevsim sayısız tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya hazırdır. Palmiyeler ve güneş ışığı diyarındaki güzel eserler arasında, özel bir yapıya sahip Mars veya minyatür Dağları, Allah'ın büyüklüğünün eşsiz bir biçimini gösterir, böylece her insan, bu dağlara bakarak kendisini büyük yaratılış şaheserleri arasında hayal eder.

Yöre halkı tarafından Kalani olarak bilinen Minyatür Dağları, Kaçu bölgesinden Guadr Körfezi'ne ve denize paralel uzanan bir dizi dağdır. Bu dağlar, yaklaşık 45 km uzunluğundaki Lipar sulak alanından sonra Çabahar-Guadr sahil yolunda görülebilir.

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