Üç milli güreşçimiz Bulgaristan yarışmalarında finale yükseldi

8 Nisa'da başlayan yarılmalarda serbest stil 97 kg'de yarışan Muctaba Kılıç, Gürcü, İsveçli ve Bulgar rakiplerini yenerek finale yükseldi. Kılıç final maçında Kazak güreşçi ile altın madalya için yarışacak.

Emin Tahiri de serbest stil 125 kg'de Bulgar, Gürcü ve Türk rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi ve finalde Venezuelalı güreşçi ile karşılaşacak. Tahiri'nin yarı finalde Türkiye'den karşılaştığı rakibi Anıl Kılıçsallayan'dı.

Öte yandan grekoromen güreşte 60 kg'de yarışan Puya Nasırpur, Bulgar rakibini yendikten sonra Türkiye'den Ahmet Uyar'ın yarı finalde yendi. Nasırpur finalde Kolombiyalı güreşçi ile karşı karşıya gelecek.

Dünkü yarışmalarda da İran'dan Arslan ve Zerrin Peyker, birer altın madalya kazandı.

Grekoromen stil güreşte 72 kg'de yarışan Ali Arslan, serbest stil güreşte ise 79 kg'de Hamidrıza Zerrin Peyker birer altın madalya kazanmayı başardı.

Öte yandan grekoromen güreşte 63 kg'de Armin Muhib Sabit, Bulgar rakibine yenilerek elendi.

Serbest güreşte ise Mehdi Fellah 97 kg'de ve Cemal İbadi 74 kg'de finl maçına çıkmayı başardı.

Uluslaarrası Dan Kolov ve Nikolai Petrov Güreş Şampiyonası 11 Nisan'a kadar devam edecek.

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