İran, uçak alım sözleşmelerini hukuki yönden takip edebilir

İran hava yolu şirketlerinin Boeing ile uçak alım sözleşmeleri konusunda bir takip işlemi başlatıp başlatmadıklarına ilişkin soruyu yanıtlayan İslami, 'İran Air ve sözleşme yapan diğer şirketler doğal olarak karşı tarafın sorumluluk sahibi olması gereken haklara sahiptir' dedi.

İslami, 'Bu şirketler sözleşmelerini takip etmişlerse, hukuki yönden doğru adım atmışlardır' diye ekledi.

Nükleer Anlaşma'nın 2015 yılında imzalanmasının ardından İran Air Havayolu Şirketi, Boeing ile 80 adet B737 Max ve B777 uçak alım sözleşmesi imzalayarak ABD'nin Yabancı Sermaye Kontrol Ofisi'nin (OFAC) satın almaya yönelik iznini almıştı.

Öte yandan Aseman ve Qeshm Air şirketleri de Boeing ile sırasıyla 30 ve 10 adet uaç siparişi konusunda anlaşmıştı, ancak ABD'nin Nükleer Anlaşm'dan çekilmesi ve OFAC lisanslarının iptal edilmesiyle bu sözleşmeler askıya alındı ​​ve Boeing pratikte İran şirketlerine hiçbir uçak teslim etmedi.

Yabancı medyada bugünlerde İran havayolları şirketlerinin bu sözleşmelerin durumunu takip etmek için Boeing ile bu yılın başından beri görüşmelere başladığına dair haberler yer almaktadır.

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