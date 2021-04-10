ABD ile doğrudan veya dolaylı müzakerelere gerek yok

Amerikan merkezli CNN'e konuşan Hatipzade, 'Viyana'da veya başka bir yerde İran, Nükleer Anlaşma'ya dönmeden önce ABD ile doğrudan veya dolaylı olarak müzakere etmeyecek. İran'ın tutumu nettir. İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Biden yönetiminin Trump yönetiminin hatalarını düzeltmeye çalıştığını kağıt üzerinde değil pratikte göstermesi gerekmektedir' ifadesini kullandı.

Biden yönetimindeki bazı insanların, Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalmak yerine, İran'a karşı yaptırımlarda Trump yönetiminden daha fazla ısrar ettiğini ve ambargoya bağlı kaldığını dile getiren Hatipzade, dünyada ulusal güvenliğinden vazgeçen hiçbir ülkenin olmadığını füzelerin sadece ülkeyi savunmak için olduğunun altını çizerek, 'Trump yönetiminin İran'a uyguladığı tüm yaptırımlar kaldırılmalı ve her şey Ocak 2017'den öncesine dönmelidir' diye konuştu.

Hatipzade, 'ABD 2231 Güvenlik Konseyi kararı kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uymalı ve İran'a yönelik herhangi etiket altındaki tüm yaptırımları kaldırmalıdır' diye ekledi.

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