Görüşmeler, İran'ın görüşleri karşılanana kadar devam edecek

Viyana'da düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Irakçı, 'Her iki tarafın kendi pozisyonları vardır. Bu pozisyonlar tutarlı olsaydı, bu kadar çok müzakere ve diyaloğa gerek kalmazdı. Tarafların görüşleri arasında farklılıklar var. Bu, herhangi bir müzakerenin doğasıdır. Müzakere bu konumları birbirine yaklaştırır' diye belirtti.

İşlerinin iki tarafın pozisyonlarını yakınlaştırmak olduğunu dile getiren Irakçı, 'Zor bir iştir, zaman alır ve herkes isteklerinde ve duruşlarında ısrar eder. Bizi ilgilendiren mesele, tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğidir. Donald Trump döneminde uygulanan tüm yaptırımlar ve Nükleer Anlaşma ile ilgili ambargoların tamamı kaldırılmalıdır. Bu, olduğu takdirde isteklerimiz karşılanacak ve Nükleer Anlaşma'ya dönüş yolu kolaylaşacak' değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların tamamen kaldırılmasının Nükleer Anlaşma'da belirtilen tüm yaptırımların kaldırılması ve Trump yönetimi boyunca uygulanan bütün ambargoların kaldırılması gerektiği olduğunu ifade eden Irakçı, Bunlar bahsettiğimiz ambargolardır' diye konuştu.

Irakçı, 'Önceki ABD yönetimi, Nükleer Anlaşma'yı yok etmek hedefiyle kendilerince daha iyi bir anlaşmaya varmak için İran'a çeşitli başlıklar altında bir dizi yaptırım uyguladı. Bunların tamamı kaldırılmalıdır, çünkü aslında bunların hepsi bir şekilde Nükleer Anlaşma'ya ilişkindir' diye ekledi.

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