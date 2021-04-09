Bizim için önemli olan yaptırımların kaldırılmasıdır

Katıldığı televizyon programında açıklamalrda bulunan Kemalvendi, Viyana'da yapılan nükleer anlaşma görüşmelerine değinerek, 'İran, Ortak Komisyon toplantısında görüşlerini sundu. Önemli olan yaptırımların kaldırılması ve yaptırımların kaldırıldığını gösteren bir doğrulama mekanizmasının devrede olmasıdır' dedi.

Güven kazanma yöntemleri ve ülkenin talepleri listesinin 2017'den sonra devreye konulan 1600 tür yaptırımının kaldırılması olduğunu ifade eden Kemalvendi, 'Nükleer Anlaşma ile ilgili teknik sorunlar, örneğin İran'ın Ether projesine katılması, bu görüşmelerde masaya yatırıldı' diye belirtti.

İki çalışma grubunun oluşturulduğunu ve bu toplantının önümüzdeki Çarşamba günü tekrar toplanmasının planlandığını hatırlatan Kemalvendi, 'Teknik Komite şu anda aktif bir komite değildir. Ana komite Yaptırımlar Komitesidir' değerlendirmesini yaptı.

Yaptırımların kaldırılması için İslami Şura Meclisi'nce alınan stratejik eylem yasasına tam olarak uyduklarını kaydeden Kemalvendi, 'Dün üç komisyon, ülkedeki farklı yerleri ziyaret etti ve çalışmaların ilerlemesinden memnun kaldı. İran hızlı hareket ediyor ve zaman İran'ın lehine. Nükleer enerji açısından ilerliyoruz. Yaptırımlar konusunda hiçbir şey olmazsa bile, teknik olarak ilerleyeceğiz ve ilerledikçe durumumuz daha iyi olacak' diye ekledi.

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