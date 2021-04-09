Güney Kore Başbakanı İran'ı ziyaret edecek

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun'un İranlı yetkililerle İran Merkez Bankası'nın Güney Kore'de bloke edilen varlıkları konusu da dahil olmak üzere ikili meseleleri görüşmek üzere Tahran'a geleceğini belirten Hatipzade, görüşmenin 11 ve 12 Nisan tarihlerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Hatipzade, 'Yolculuğun detaylarını tamamlamak için her iki taraf da teknik koordinasyon üzerinde çalışıyor' diye ekledi.

Güney Kore Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'ye ilavetn İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya gelecek. Bu ziyaret kapsamında Güney Kore liderinin Devrim Lideri Lideri Ayetullah Hamanei'nin Başdanışmanı Ali Laricani ile de görüşmesi bekleniyor.

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