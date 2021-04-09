Zarif: Trump'ın Nükleer Anlaşma ile ilgili uyguladığı tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır

Twitter hesabından açıklamada bulunan Zarif, 'İran, Nükleer Anlaşma'ya tam bağlılık için mantıklı bir yol sunuyor. Bu krize neden olan ABD, önce anlaşmaya tam olarak dönmesi gerekiyor. Ardından İran hızlı bir incelemeden sonra taahhütlerine geri dönecek. Trump'ın uyguladığı tüm yaptırımlar Nükleer Anlaşma karşıtıydı ve adları ne olursa olsun kaldırılması gerekmektedir' ifadesini kullandı.

Salı günü Viyana'da yeniden başlayan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'nın devamı bugüni yine aynı kentte gerçekleşti.

Yaptırımların kaldırılması ve nükleer uzman grupları toplantılarında gerçekleştirilen teknik istişarelerin raporunun sunulması, bu toplantının en önemli gündemiydi.

Toplantının sonunda, komisyonun temsilciler düzeyindeki bir sonraki toplantısının önümüzdeki Çarşamba günü Viyana'da yapılması ve uzman grupları, teknik ve özel istişareler çerçevesinde bir listenin hazırlanması ve sunulması kararlaştırıldı.

Yaptırımların kaldırılması ve Nükleer Anlaşma'nın canlandırılması için nükleer tedbirler alanında çalışmalar devam ediyor.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonunun 18. toplantısı 2 Nisan Cuma günü çevrim içi şeklinde başladı ve hazır bulunan tarafların talebi üzerine 6 Nisan Salı günü Viyana'da fiziksel olarak devam etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın başını çektiği İran heyetinde Merkez Bankası, Petrol Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumu gibi diğer kurumların temsilcileri de yer aldı.

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