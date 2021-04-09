İran'ın geçen yılki ticaret hacmi 73 milyar dolar oldu

Gülistan'da Hükümet-Özel Sektör Diyalog Konseyi toplantısında konuşan Hasanpur, 'İhracat ve ithalatımız, en acımasız ve en ağır ambargoların ve korona salgınının olduğu durumda gerçekleşti' dedi.

Geçen yılın ilk 11 ayında yurt içi inşaat hareket planının uygulanmasına değinen Hasanpur, yapılan çalışmalar sonucunda faaliyeti durdurulmuş 1557 birimin üretim çarkına geri döndüğünü dile getirdi.

Gülistan Valisi Hadi Hakşinas da yaptığı açıklamada, önümüzdeki 2 ay içinde ilin yatırım haritasının hazırlanması çağrısında bulunarak, 'Bu haritayı hazırlayarak, yatırımcılar ildeki yatırımcıların kapasiteleri ve bölgedeki üretim süreci hakkında kapsamlı bir resme sahip olacaklar' dedi.

Hakşinas, Gülistan'da üretimi desteklemek için alınan önlemlere dikkati çekerek, ilin özel sektörün üretim karşılaştığı sorunları çözmeye tamamen hazır olduğunu ifade etti.

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