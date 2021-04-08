Çok taraflılığı güçlendirmek, İran'ın dış politika önceliklerinden biridir

.Çevrim içi olarak düzenlenen D-8 zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, çok taraflılığı güçlendirmenin İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının önemli önceliklerinden biri olduğunu belirterek, 'Korona salgını ülkelerin tüm hesaplarını, ekonomik ve kalkınma planlarını aksattı ve uluslararası toplumu önümüzdeki olasılıklar hakkında bir tür belirsizlikle karşı karşıya getirdi' ifadesini kullandı.

D-8 üyesi ülkelerin de korona sonrası dönemde önemli işbirliği seçeneklerine maruz kalacağını dile getiren Ruhani, 'Bu açıdan bakıldığında bu zirve, üye ülkeleri ve örgütün sekretaryasını net bir yola sokabilir. D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün kuruluşundan bu yana, İran İslam Cumhuriyeti örgütün uzun vadeli hedefleri için rolünü oynamaya çalışıyor. D-8 Uluslararası Üniversitesi'nin kurulması, D-8 teknoloji transferi ve değişim ağının oluşturulması, insan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi ve sekiz ülke arasındaki teknolojik işbirliğinin genişletilmesi, kilit önem taşıyor' diye kaydetti.

Bilgi teknolojisi, ticareti kolaylaştırma, yatırım, tarım, petrokimya, sağlık sorunları, turizm ve vize kolaylaştırma alanlarında D-8'deki anlaşmaları uygulamaya tam olarak hazır olduğuklarını belirten Ruhani, 'D-8 üyesi ülkelerdeki halkların ulusal kalkınması ve refahı için dış ticaretin önemini göz önünde bulundurarak, sekiz ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin gerçek ticaret kapasitesinden uzak olduğunu ve ticareti kolaylaştırmak ve geliştirmek için mekanizmalara ihtiyacın olduğu kanısındayız' diye belirtti.

Zengin İslam kültürü ve büyük beşeri sermayenin yanı sıra D-8 ülkelerinin önemli yatırımlarından birininin, sekiz ülkenin ve diğer Müslüman ülkelerin geniş pazarı olarak değerlendiren Ruhani, 'Bu pazara güvenerek, büyük yatırım gerektiren alanlara yatırım yapabiliriz. Ortak noktalara sahip olmak da önem arzediyor. Bu organizasyonda zaten incelenmiş ve kararlaştırılmış olan modern ekonomi alanlarında büyük endüstriyel projelerin ve araştırma ve geliştirmenin mega planı, yeniden değerlendirilmeyi ve daha ciddi eylemi hak ediyor' değerlendirmesinde bulundu.

Korona dışında, tek taraflılık ve ekonomik terörizm ve bununla nasıl başa çıkılacağının uluslararası toplumun imajını zedeleyen diğer konular olduğunun altını çizen Ruhani, 'Bu eylemler sadece yasa dışı bir şekilde hükümetleri ve bağımsız ulusları hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası toplumun başarılarına karşı ciddi bir tehdit oluşturuyor' diye ekledi.

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